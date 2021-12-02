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ТЭК 02.12.2021 10:05

SOCAR за 11 месяцев увеличила экспорт нефть по Баку-Новороссийск на 75%

Компания SOCAR в январе-ноябре 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 922,7 тыс. тонн нефти.

Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").

"По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-ноябре 2021 года составил 922,7 тыс. тонн нефти. При этом, в ноябре экспорта нефти по этому маршруту экспортировано 84,76 тыс. тонн азербайджанской нефти", - отмечается в данных, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По сравнению с показателем января-ноября прошлого года объем экспорта азербайджанской нефти по Баку-Новороссийск увеличился на 74,6%.

"Транснефть" и SOCAR в конце января подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.

Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, НОВОРОССИЙСК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]