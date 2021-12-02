SOCAR за 11 месяцев увеличила экспорт нефть по Баку-Новороссийск на 75%

Компания SOCAR в январе-ноябре 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 922,7 тыс. тонн нефти.
Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").
"По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-ноябре 2021 года составил 922,7 тыс. тонн нефти. При этом, в ноябре экспорта нефти по этому маршруту экспортировано 84,76 тыс. тонн азербайджанской нефти", - отмечается в данных, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".
По сравнению с показателем января-ноября прошлого года объем экспорта азербайджанской нефти по Баку-Новороссийск увеличился на 74,6%.
"Транснефть" и SOCAR в конце января подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти.
По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.
Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года.
Б.Рустамбеков
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