Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9253 RUR   0.0229 GBR   2.2596 TRY   0.1264

Цена на нефть

01.12 $/bbl   WTI 65.57 -0.61 Brent 68.87 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 02.12.2021 10:29

Баку и Анкара обсуждают создание в Азербайджане совместного университета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя Совета высшего образования Турции Эрола Озвара.

«На встрече было отмечено, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, отмечена роль сотрудничества в области образования в укреплении взаимных отношений», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

В ходе беседы Алиев и Озвар обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования, в том числе, вопрос создания совместного азербайджано-турецкого университета в Азербайджане.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана принял главу Управления по делам религии Турции Шушинская декларация служит расширению союзнических отношений Азербайджана и Турции – Алиев Турция на мировом уровне превратилась в большую силу, и никто не может диктовать ей свою волю - Алиев Президент Азербайджана и глава МИД Катара обсудили вопросы инвестиций в третьи страны Президент Азербайджана утвердил меморандум, регулирующий ряд вопросов при совместных учениях азербайджанских и турецких спецназовцев Азербайджан приветствует сигналы о стремлении нормализовать отношения между Турцией и Арменией – Алиев

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]