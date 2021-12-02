Баку и Анкара обсуждают создание в Азербайджане совместного университета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя Совета высшего образования Турции Эрола Озвара.
«На встрече было отмечено, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, отмечена роль сотрудничества в области образования в укреплении взаимных отношений», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.
В ходе беседы Алиев и Озвар обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования, в том числе, вопрос создания совместного азербайджано-турецкого университета в Азербайджане.
Э.Шафиев
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