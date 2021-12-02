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Дальнее зарубежье 02.12.2021 11:44

В ЮАР резко выросла заболеваемость COVID-19 после появления нового штамма "омикрон"

В связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" в ЮАР резко выросла заболеваемость COVID-19, штамм может стать доминирующим в стране, сообщает в четверг The Guardian.

"Степень роста (числа заражений - ИФ) вызывает обеспокоенность", - заявила доктор Мишель Грум из Национального института инфекционных болезней ЮАР (NICD).

По словам Грум, за последние две недели среднее число ежедневных случаев за семь дней возросло с 300 до 3,5 тыс. Накануне в ЮАР было выявлено более 8,5 тыс. случаев заражения вирусом, еще неделю назад в этот же день зафиксировали около 1,2 тыс. случаев.

По данным NICD, 74% всех вирусных геномов, секвенированных в ноябре, принадлежали к новому варианту.

Рост числа заболеваний коронавирусом был зафиксирован в ОАЭ и Южной Корее, где также были выявлены случаи заражения "омикроном".

За весь период пандемии в ЮАР было выявлено более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом и почти 90 тыс. смертей от последствий заболевания. Ранее в ВОЗ сообщали, что за прошлую неделю в африканском регионе число новых еженедельных случаев заражения вирусом выросло на 93%.

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Тэги: ЮАР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]