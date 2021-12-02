Баку и Минск намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности

Посол Азербайджана в Минске Ульви Бахшалиев встретился с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем.
«Бахшалиев и Вольфович комплексно обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия в различных сферах, перспективы двустороннего сотрудничества в обеспечении безопасности двух стран», - сообщает агентство «БЕЛТА».
Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в обороне и правоохранительной деятельности.
Э.Шафиев
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