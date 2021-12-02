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Внешняя политика 02.12.2021 11:04

Баку и Минск намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности

Посол Азербайджана в Минске Ульви Бахшалиев встретился с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем.

«Бахшалиев и Вольфович комплексно обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия в различных сферах, перспективы двустороннего сотрудничества в обеспечении безопасности двух стран», - сообщает агентство «БЕЛТА».

Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в обороне и правоохранительной деятельности.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПОСОЛ, БЕЛАРУСЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]