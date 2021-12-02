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ТЭК 02.12.2021 11:33

Мировые инвестиции в энергоэффективность необходимо увеличить в 3 раза к 2030г - Шахбазов

Азербайджан в краткосрочный период привлечет иностранные инвестиции в размере $500 млн в сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил министр энергетики страны Парвиз Шахбазов.

«(…) Мы полностью реформируем энергетическую отрасль, включая законодательство, нормативную базу для создания благоприятной среды для усиленного использования возобновляемых технологий, привлечение иностранных инвестиций в «зеленую» энергетику. В ближайшие месяцы в рамках различных проектов $500 млн иностранных инвестиций будут вложены в экономику Азербайджана в сферу возобновляемых источников энергии», - сказал Шахбазов в четверг на онлайн-форуме «Инвестирование в энергоэффективность», организованного Азиатским банком развития (АБР).

Он также отметил, что общая мощность этих планируемых проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики будет составлять 470 МВт.

Шахбазов сообщил, что вскоре в Азербайджане будет создан Фонд повышения энергоэффективности.

Вместе с тем, Шахбазов в своем выступлении призвал мировое сообщество утроить инвестиции в область энергоэффективности. «Мировое сообщество должно утроить инвестиции в энергоэффективность к 2030 году для достижения углеродной нейтральности», - подчеркнул глава Минэнерго Азербайджана.

Как сообщалось, министерство энергетики Азербайджана в январе 2020 года подписало исполнительные контракты с компаниями ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) по реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ.

Как сообщалось, реализация проектов с участием ACWA Power и Masdar будет осуществляться по принципу build-own-operate (строительство - владение - эксплуатация). Суммарный объем инвестиций в реализацию этих проектов оценивается в $500 млн.

Мощность солнечной станции составит 230 МВт (будет построена компанией Masdar), ветряной – 240 МВт (ACWA Power). Ввод станций в эксплуатацию запланирован в 2023-2024гг.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЭНЕРГО, ИНВЕСТИЦИИ, ВИЭ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]