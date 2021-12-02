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Это интересно 02.12.2021 11:55

Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2022 год

Кабинет министров Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Гурбан и Рамазан на 2022 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

Согласно постановлению, Новруз-байрам в Азербайджане в 2022 году будет отмечаться 20-24 марта.

Рамазан придется на 2-3 мая, Гурбан-байрам – на 9-10 июля.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАБМИН, КАБМИН, ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ, ДАТА, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]