Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2022 год

Кабинет министров Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Гурбан и Рамазан на 2022 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

Согласно постановлению, Новруз-байрам в Азербайджане в 2022 году будет отмечаться 20-24 марта.

Рамазан придется на 2-3 мая, Гурбан-байрам – на 9-10 июля.

Э.Шафиев