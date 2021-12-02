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Макроэкономика 02.12.2021 17:08

Инфляция в ОЭСР в октябре ускорилась до максимума почти за 25 лет

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в октябре выросли на 5,2% в годовом выражении после подъема на 4,6% месяцем ранее.

Уровень инфляции в позапрошлом месяце стал максимальным с февраля 1997 года.

Рост стоимости энергоносителей в октябре ускорился до максимума с июля 1980 года - 24,2% с сентябрьских 18,9%, подъем цен на продукты питания остался на уровне предшествующего месяца - 4,5%.

Уровень инфляции без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в позапрошлом месяце повысился на 0,3 процентного пункта - до 3,5%.

Ускорение темпов роста потребительских цен отмечено во всех странах, входящих в "Группу семи" (G7), кроме Японии, где показатель опустился до 0,1% с 0,2% в сентябре. Во Франции инфляция в октябре составила 2,6% по сравнению с 2,2% месяцем ранее, в Канаде - 4,7% против 4,4%, Германии - 4,5% против 4,1%, в Италии - 3% против 2,5%. В США потребительские цены выросли на 6,2% по сравнению с увеличением на 5,4% в сентябре. В Великобритании инфляция ускорилась до 3,8% с 2,9%.

Инфляция в еврозоне в позапрошлом месяце ускорилась до 4,1% с 3,4% в сентябре, инфляция без учета цен на продукты и энергоносители - поднялась до 2% с 1,9%. Предварительная оценка статистического управления Европейского союза за ноябрь указывает на ускорение темпов роста потребительских цен в еврозоне в прошлом месяце до 4,9%, цен без учета продуктов и энергоносителей - до 2,6%.

В странах G20 инфляция в октябре ускорилась до 5,3% после 4,6% в предыдущем месяце. Потребительские цены в Китае в позапрошлом месяце выросли на 1,5% по сравнению с ростом на 0,7% в сентябре. Годовая инфляция в России подскочила до 8,1% с 7,4%, в Бразилии - до 10,7% с 10,2%, в Индонезии - до 1,7% с 1,6%, в Саудовской Аравии - до 0,8% с 0,6%, в Индии - до 4,5% с 4,4%. Инфляция в Южной Африке осталась на уровне 5,1% по итогам третьего месяца подряд, в то время как в Аргентине темпы роста потребцен немного замедлились - до 52,1% с 52,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]