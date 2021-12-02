Россияне на Новый год чаще всего покупают авиабилеты в Петербург и Турцию

Самостоятельные российские туристы, выбирающие на Новый год отдых за рубежом, чаще всего покупают авиабилеты в Турцию, а в своей стране - в Санкт-Петербург, следует из данных сервиса поиска билетов Aviasales.

"Самым популярным внутренним направлением традиционно стал Санкт-Петербург, а зарубежным - Турция. Кроме того, в топ-5 стран, где самостоятельные российские туристы проведут новогодние праздники, вошли Грузия, Венгрия, ОАЭ и Шри-Ланка", - сообщает пресс-служба поисковика.

По его данным, стоимость билетов в Турцию на Новый год начинается от 19 тыс. рублей в оба конца, в Грузию, с которой нет прямого авиасообщения - от 29 тыс., в Венгрию - от 22 тыс., в ОАЭ - от 26 тыс. и на Шри-Ланку - от 65 тыс.

В России билет из Москвы в Петербург на Новый год обойдется от 5 тыс. рублей туда и обратно, на втором месте - Сочи, улететь туда будет стоить от 10 тыс. рублей. На третьем - Калининград (от 8 тыс. рублей), на четвертом - Краснодар (от 9 тыс. рублей), на пятом - Кавминводы (от 11 тыс.).