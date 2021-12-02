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Транспорт и связь 02.12.2021 18:05

Самолёт Iraqi Airways вывез из Белоруссии еще более 400 мигрантов

Самолёт Iraqi Airways с мигрантами на борту вылетел из Национального аэропорта Минск, говорится в телеграм-канале аэропорта в четверг.

"Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из Национального аэропорта Минск. Фактический взлет выполнен в 14:28", - говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту сообщили, что на рейс Минск-Эрбиль зарегистрировано 427 пассажиров (415 взрослых+12 детей до 2 лет).

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИГРАНТЫ, ВЫВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]