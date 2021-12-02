Самолёт Iraqi Airways вывез из Белоруссии еще более 400 мигрантов

Самолёт Iraqi Airways с мигрантами на борту вылетел из Национального аэропорта Минск, говорится в телеграм-канале аэропорта в четверг.

"Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из Национального аэропорта Минск. Фактический взлет выполнен в 14:28", - говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту сообщили, что на рейс Минск-Эрбиль зарегистрировано 427 пассажиров (415 взрослых+12 детей до 2 лет).