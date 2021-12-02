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Регион 02.12.2021 20:06

Иран представил два проекта с предложениями на ядерных переговорах в Вене

Переговорщик от Ирана Али Багери Кани на переговорах в Вене о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) представил два проекта с предложениями иранской стороны, эти проекты теперь должны изучить другие участники переговоров, сообщает агентство ЭФЭ.

"Исламская Республика Иран представила предложения по двум темам: отмене жестких санкций и по ядерной проблеме", - сказал он в четверг.

Детали предложений не уточняются.

Накануне Международное агентство по ядерной энергии сообщило, что Иран приступил к обогащению урана на 20% на ядерном объекте в Фордо при помощи каскада усовершенствованных центрифуг.

По данным МАГАТЭ, на этом объекте, находящемся в глубине горы, иранские специалисты загружают обогащенный на 5% уран в каскад центрифуг в составе 166 аппаратов IR-6 для получения продукта, обогащенного на 20%. При этом МАГАТЭ еще в ноябре сообщало о наличии у Ирана этого каскада центрифуг.

Переговоры в Вене по СВПД возобновились спустя несколько месяцев 29 ноября.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]