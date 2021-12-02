Иран представил два проекта с предложениями на ядерных переговорах в Вене

Переговорщик от Ирана Али Багери Кани на переговорах в Вене о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) представил два проекта с предложениями иранской стороны, эти проекты теперь должны изучить другие участники переговоров, сообщает агентство ЭФЭ.

"Исламская Республика Иран представила предложения по двум темам: отмене жестких санкций и по ядерной проблеме", - сказал он в четверг.

Детали предложений не уточняются.

Накануне Международное агентство по ядерной энергии сообщило, что Иран приступил к обогащению урана на 20% на ядерном объекте в Фордо при помощи каскада усовершенствованных центрифуг.

По данным МАГАТЭ, на этом объекте, находящемся в глубине горы, иранские специалисты загружают обогащенный на 5% уран в каскад центрифуг в составе 166 аппаратов IR-6 для получения продукта, обогащенного на 20%. При этом МАГАТЭ еще в ноябре сообщало о наличии у Ирана этого каскада центрифуг.

Переговоры в Вене по СВПД возобновились спустя несколько месяцев 29 ноября.