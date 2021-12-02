ВВП Бразилии в III квартале продолжил снижение - минус 0,1%

Экономика Бразилии в июле-сентябре сократилась по итогам второго квартала подряд, в том числе из-за ситуации в сельскохозяйственной отрасли.
ВВП в третьем квартале уменьшился на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные государственного статистического агентства IBGE.
Аналитики не прогнозировали изменения показателя, сообщает Trading Economics.
Во втором квартале этого года, согласно пересмотренным данным, ВВП упал на 0,4%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.
Сельскохозяйственный сектор продемонстрировал в минувшем квартале падение на 8%, объем производства в промышленности не изменился. Горнодобывающая отрасль снизилась на 0,4%, сектор энерго- и водоснабжения - на 1,1%.
Между тем в строительной сфере был отмечен рост на 3,9%. Подъем в сфере услуг составил 1,1%.
В третьем квартале бразильская экономика увеличилась на 4% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали повышения на 4,2%.
Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне скачок ВВП составил рекордные 12,3%, хотя ранее сообщалось о подъеме на 12,4%.
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