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Макроэкономика 02.12.2021 22:34

ВВП Бразилии в III квартале продолжил снижение - минус 0,1%

Экономика Бразилии в июле-сентябре сократилась по итогам второго квартала подряд, в том числе из-за ситуации в сельскохозяйственной отрасли.

ВВП в третьем квартале уменьшился на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные государственного статистического агентства IBGE.

Аналитики не прогнозировали изменения показателя, сообщает Trading Economics.

Во втором квартале этого года, согласно пересмотренным данным, ВВП упал на 0,4%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.

Сельскохозяйственный сектор продемонстрировал в минувшем квартале падение на 8%, объем производства в промышленности не изменился. Горнодобывающая отрасль снизилась на 0,4%, сектор энерго- и водоснабжения - на 1,1%.

Между тем в строительной сфере был отмечен рост на 3,9%. Подъем в сфере услуг составил 1,1%.

В третьем квартале бразильская экономика увеличилась на 4% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали повышения на 4,2%.

Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне скачок ВВП составил рекордные 12,3%, хотя ранее сообщалось о подъеме на 12,4%.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]