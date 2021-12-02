ЕС рассматривает варианты оказания поддержки Украине - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает варианты оказания поддержки Украине на фоне роста напряженности на восточной украинской границе.

"Прошла важная встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить вызывающую обеспокоенность ситуацию в сфере безопасности на восточной границе Украины", - написал Боррель в твиттере.

"Рассматриваем варианты для того, чтобы показать непоколебимую поддержку со стороны ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне растущей напряженности", - указал он.