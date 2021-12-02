Заседание комитета ОПЕК+ закончилось, настрой участников - оставить план без изменения

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ закончилось, готовится начало полноформатной встречи министров ОПЕК+.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, настрой участников - ничего не менять в плане по наращиванию добычи.
Байрамов и Блинкен обсудили ситуацию на Южном Кавказе и двустороннюю повестку
Главы МИД Азербайджана и Эстонии обсудили расширение сотрудничества
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Россияне на Новый год чаще всего покупают авиабилеты в Петербург и Турцию
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
AFFA продлит контракт с Де Бьязи до октября 2022 года, выделит $500 тыс. на систему VAR
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
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Экс-канцлер Австрии объявил об уходе из политики, хочет сосредоточиться на семье
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«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
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Абоненты Bakcell получили возможность обновлять «Asan İmza» посредством СМС
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Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог