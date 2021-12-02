Еврокомиссия утвердила стратегию по развитию инфраструктуры

Еврокомиссия утвердила стратегию Global Gateway ("Глобальные ворота"), в рамках которой на развитие инфраструктуры во всем мире до 2027 года планируется привлечь 300 млрд евро.

Она должна стать ответом Европейского союза на китайскую инициативу "Один пояс, один путь", сообщает Deutsche Welle.

"Мы знаем, что в мире есть огромная потребность в инвестициях, - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Но когда речь заходит о возможностях выбора инвестиций, то они довольно ограничены. Несколько существующих вариантов слишком часто содержат условия, прописанные мелким шрифтом, приводящие к серьезным последствиям - финансовым, политическим или социальным".

Она не упомянула в своем выступлении Китай, но когда ее спросили об этом, то фон дер Ляйен назвала Global Gateway "настоящей альтернативой" китайским инвестициям.

Глава ЕК отметила, что уже много стран имело опыт привлечения инвестиций из КНР. "Им нужны другие, лучшие предложения. У них также есть опыт работы с нами, и они знают, что наши проекты прозрачны, сопровождаются эффективным управлением и что после них не остаются неподъемные долги", - сказала она.

"Глобальные связи для Евросоюза начинаются со стран нашего соседства", - отметил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи. Он напомнил, что ЕС уже представил экономические и инвестиционные планы для западных Балкан. По его словам, они прежде всего направлены на укрепление связей как между странами этих регионов, так и с ЕС. "Люди, товары, услуги и энергоносители будут перемещаться быстрее и дешевле", - добавил Вархейи.

Он отметил, что цель ЕС в шести странах западных Балкан - соединить все их столицы между собой и с Евросоюзом железной дорогой и автомобильными путями. А вот инвестиционный план для "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) предусматривает привлечение 17 млрд евро инвестиций.

"Это включает проекты по цифровой инфраструктуре, такие как прокладывание оптоволоконного кабеля по дну Черного моря, линия электропередач, которая свяжет Грузию и Кавказ с ЕС, или же развитие доступа к высокоскоростному интернету в регионе", - рассказал еврокомиссар.

Средства для Global Gateway не будут выделяться из бюджета ЕС. Еврокомиссия планирует их привлечь с помощью грантов, займов, гарантий и поддержки Евросоюза и его стран-членов.

ЕС намерен получить 135 млрд евро с помощью нового инструмента - Европейского фонда устойчивого развития. Для этого Евросоюз вместе с Европейским инвестиционным банком планируют предоставить гарантии на 40 млрд евро. Еще 18 млрд евро составят гранты по программам внешней помощи ЕС. Дополнительные 145 млрд евро инвестиций планируют сделать возможными благодаря средствам от европейских финансовых организаций.

Эти деньги будут предоставляться на определенных условиях. Речь идет, в частности, о соблюдении демократических стандартов и верховенства права. Кроме того, проекты должны будут соответствовать приоритетам ЕС, и прежде всего "зеленой" и цифровой трансформациям, отмечает DW.