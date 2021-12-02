Блинкен и Лавров обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Сотрудничество Вашингтона и Москвы с целью не позволить Ирану получить ядерное оружие было одной из тем переговоров в четверг в Стокгольме госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, говорится в пресс-релизе Госдепа США.

"Госсекретарь и министр иностранных дел отметили важность продолжения сотрудничества по вопросам двусторонних отношений и в тех сферах, где интересы (сторон - ИФ) совпадают, в том числе в блокировании для Ирана путей к получению ядерного оружия", - отмечается в заявлении.

"Они также обсуждали Южный Кавказ, и госсекретарь приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Армении и Азербайджана", - говорится в документе.