Блинкен и Лавров обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Сотрудничество Вашингтона и Москвы с целью не позволить Ирану получить ядерное оружие было одной из тем переговоров в четверг в Стокгольме госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, говорится в пресс-релизе Госдепа США.
"Госсекретарь и министр иностранных дел отметили важность продолжения сотрудничества по вопросам двусторонних отношений и в тех сферах, где интересы (сторон - ИФ) совпадают, в том числе в блокировании для Ирана путей к получению ядерного оружия", - отмечается в заявлении.
"Они также обсуждали Южный Кавказ, и госсекретарь приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Армении и Азербайджана", - говорится в документе.
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