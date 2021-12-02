Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9253 RUR   0.0229 GBR   2.2596 TRY   0.1264

Цена на нефть

01.12 $/bbl   WTI 65.57 -0.61 Brent 68.87 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Регион 02.12.2021 17:42

Блинкен и Лавров обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Сотрудничество Вашингтона и Москвы с целью не позволить Ирану получить ядерное оружие было одной из тем переговоров в четверг в Стокгольме госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, говорится в пресс-релизе Госдепа США.

"Госсекретарь и министр иностранных дел отметили важность продолжения сотрудничества по вопросам двусторонних отношений и в тех сферах, где интересы (сторон - ИФ) совпадают, в том числе в блокировании для Ирана путей к получению ядерного оружия", - отмечается в заявлении.

"Они также обсуждали Южный Кавказ, и госсекретарь приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Армении и Азербайджана", - говорится в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ИРАН, АТОМ


Похожие новости


РФ постоянно мешает работе ОБСЕ - Блинкен Москва даст зеркальный ответ в случае высылки 55 российских дипломатов из США - МИД В Вашингтоне прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре Пересмотр дислокации ВС США предполагает усиление сдерживания РФ - Пентагон До заседания ОПЕК контакты Путина и Байдена не планируются, есть надежда, что разговор состоится до конца года - Песков Блинкен обсудил с генсеком НАТО действия России на границе с Украиной - госдеп США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]