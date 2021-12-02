Главы МИД Азербайджана и Эстонии обсудили расширение сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов «на полях» заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ в четверг в Стокгольме провел переговоры со своей эстонской коллегой Эвой-Марией Лийметс.

«Байрамов проинформировал Лийметс о вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений по Карабаху, в том числе о мерах, принимаемых Азербайджаном по открытию транспортных коммуникаций в регионе, подчеркнув, что нормализация отношений с Арменией возможна на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ», - сообщает МИД Азербайджана.

На встрече было отмечено плодотворное сотрудничество между Баку и Таллином как на двусторонней основе, в ряде международных платформ, а также в рамках Европейского Союза. «Стороны обменялись мнениями о продолжении политического диалога между двумя странами, важности развития отношений в соответствии с имеющимся потенциалом в торгово-экономической сфере, включая расширение двухсторонних связей в области экономики, зеленой энергетики, ИКТ, образование, гуманитарной и других сферах», - подчеркивает ведомство.

Байрамов и Лийметс обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС.

«Стороны также обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства. Лийметс подчеркнула важность дальнейшего расширения и углубления двухстороннего сотрудничества в рамках Восточного партнерства», - говорится в сообщении.

Э.Шафиев