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Внешняя политика 02.12.2021 17:49

Главы МИД Азербайджана и Эстонии обсудили расширение сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов «на полях» заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ в четверг в Стокгольме провел переговоры со своей эстонской коллегой Эвой-Марией Лийметс.

«Байрамов проинформировал Лийметс о вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений по Карабаху, в том числе о мерах, принимаемых Азербайджаном по открытию транспортных коммуникаций в регионе, подчеркнув, что нормализация отношений с Арменией возможна на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ», - сообщает МИД Азербайджана.

На встрече было отмечено плодотворное сотрудничество между Баку и Таллином как на двусторонней основе, в ряде международных платформ, а также в рамках Европейского Союза. «Стороны обменялись мнениями о продолжении политического диалога между двумя странами, важности развития отношений в соответствии с имеющимся потенциалом в торгово-экономической сфере, включая расширение двухсторонних связей в области экономики, зеленой энергетики, ИКТ, образование, гуманитарной и других сферах», - подчеркивает ведомство.

Байрамов и Лийметс обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС.

«Стороны также обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства. Лийметс подчеркнула важность дальнейшего расширения и углубления двухстороннего сотрудничества в рамках Восточного партнерства», - говорится в сообщении.

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, ЭСТОНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]