Украина продлила действие пошлин на российские товары

Кабинет министров Украины до 2023 года продлил действие импортных пошлин на товары из РФ.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг.
"Применить до 31 декабря 2022 года (включительно) льготные ставки ввозной пошлины, установленной Таможенным тарифом Украины, к импорту товаров с происхождением из РФ", - указано в проекте постановления.
Согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, со 2 января 2016 года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется в связи с нарушением, как считают в Киеве, Российской Федерацией договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.
Российское продовольственное эмбарго действует для украинских товаров с 1 января 2016 года. Правительство Украины утвердило торговые контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.
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