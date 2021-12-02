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Макроэкономика 02.12.2021 17:56

Мировые цены на продовольствие растут четвертый месяц подряд - ФАО

Мировые цены на продовольствие растут четвертый месяц подряд под влиянием активного спроса на пшеницу и молочную продукцию, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен в ноябре составил 134,4 пункта, достигнув самого высокого уровня с июня 2011 года и на 1,2% превысив октябрьский показатель. Значение этого индекса оказалось на 27,3% выше показателя за ноябрь 2020 года, уточняется в сообщении.

Наиболее значительное повышение в ноябре продемонстрировал индекс цен на молочную продукцию, который по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 3,4%. Мировой импортный спрос на сливочное масло и сухое молоко сохранялся на высоком уровне из-за стремления покупателей обеспечить спотовые поставки в ожидании снижения предложения на рынках.

Индекс цен на зерновые в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 3,1%. В годовом выражении он повысился на 23,2%. "Экспортные цены на кукурузу незначительно выросли, мировые цены на рис оставались на стабильном уровне, а цены на пшеницу достигли максимального уровня с мая 2011 года, - говорится в обзоре. - Такое повышение объясняется активным спросом при ограниченном предложении, особенно высококачественной пшеницы, а также опасениями в связи с несвоевременным выпадением осадков в Австралии и неопределенностью, вызванной возможным изменением экспортных мер в Российской Федерации".

Индекс цен на сахар в ноябре оказался на 1,4% выше октябрьского показателя и почти на 40% выше уровня ноября 2020 года. Такой рост был обусловлен, в первую очередь, повышением цен на этанол, однако его сдерживали крупные объемы поставок из Индии и благоприятные прогнозы по экспорту сахара из Таиланда.

Индекс цен на растительные масла снизился на 0,3% по сравнению с зафиксированным в октябре рекордным уровнем. Это объясняется более низкими котировками соевого и рапсового масел и сырой нефти. Мировые цены на пальмовое масло практически не изменились.

Индекс цен на мясо за месяц снизился на 0,9%, причем снижение продолжается уже четвертый месяц подряд. "Мировые котировки свинины стали ниже в силу сокращения закупок со стороны Китая, цены на баранину резко упали в связи с увеличением экспортных поставок из Австралии. Цены на говядину и мясо птицы в целом оставались на стабильном уровне", - поясняется в обзоре.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

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Тэги: МИР, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]