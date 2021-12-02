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Внешняя политика 02.12.2021 17:58

Байрамов и Блинкен обсудили ситуацию на Южном Кавказе и двустороннюю повестку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов «на полях» заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ в четверг в Стокгольме провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«В ходе встречи стороны обсудили повестку двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере экономики, энергетики и безопасности», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал Блинкена о ситуации на Южном Кавказе после подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года, масштабах разрушений на освобожденных территориях Азербайджана в период армянской оккупации этих территорий, минной угрозе, причинах недавней напряженности на азербайджано-армянской границе, работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

На встрече также было отмечено, что Азербайджан является инициатором и важных нефтегазовых проектов, а также играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС.

Блинкен высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в области международного мира и безопасности, в том числе деятельность Азербайджана в Афганистане. Также была подчеркнута роль Баку в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, угрозами и препятствиями для мира и безопасности.

«Стороны обсудили региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес», - сообщили в МИД.

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]