Министры ОПЕК+ договорились о сохранении плана по росту добычи нефти в январе на 400 тыс. б/с

Министры ОПЕК+ договорились сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с, сообщают источники "Интерфакса".

Один из источников сообщил, что это стало понятно уже после заседания министерского комитета ОПЕК+, который продлился менее часа. Министерская встреча также началась меньше часа назад.

Агентство Bloomberg в свою очередь пишет, что Россия предложила сохранить этот план, а наращивание добычи на 400 тыс. б/с в январе прописано в черновом варианте коммюнике.

Источник "Интерфакса" сообщает, что план по компенсациям недосокращенной добычи будет продлен до июня 2022 года, в то время как ранее он действовал до конца декабря 2021 года.

Делегаты сообщают также, что следующая встреча министров ОПЕК+ намечена на 4 января, а внеочередная встреча ОПЕК+, которая должна обсудить кандидатуру нового генерального секретаря организации, чего не удалось сделать 1 декабря, планируется теперь 3 января.