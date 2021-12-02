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ТЭК 02.12.2021 18:27

Министры ОПЕК+ договорились о сохранении плана по росту добычи нефти в январе на 400 тыс. б/с

Министры ОПЕК+ договорились сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с, сообщают источники "Интерфакса".

Один из источников сообщил, что это стало понятно уже после заседания министерского комитета ОПЕК+, который продлился менее часа. Министерская встреча также началась меньше часа назад.

Агентство Bloomberg в свою очередь пишет, что Россия предложила сохранить этот план, а наращивание добычи на 400 тыс. б/с в январе прописано в черновом варианте коммюнике.

Источник "Интерфакса" сообщает, что план по компенсациям недосокращенной добычи будет продлен до июня 2022 года, в то время как ранее он действовал до конца декабря 2021 года.

Делегаты сообщают также, что следующая встреча министров ОПЕК+ намечена на 4 января, а внеочередная встреча ОПЕК+, которая должна обсудить кандидатуру нового генерального секретаря организации, чего не удалось сделать 1 декабря, планируется теперь 3 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]