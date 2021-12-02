Новак: ОПЕК+ сохранил план по росту добычи на фоне роста спроса, влияние нового штамма пока не определено

Министры ОПЕК+ на заседании в четверг приняли решение сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в январе, поскольку рынок сбалансирован, а спрос восстанавливается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".
"Договорились о том, что ранее принятые решения о постепенном увеличении добычи ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки нефти не менять. Таким образом, на январь месяц мы подтвердили увеличение совместной добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Это вызвано, в первую очередь, тем, что мы видим, что рынок сбалансирован, восстанавливается постепенно спрос", - сказал он.
"Подтвердили в рамках обсуждения, что темпы роста экономики составят в этом году 5,6%, на следующий год прогнозируется рост мировой экономики в размере 4,2%. Мы видим, что запасы снизились до уровня меньше среднего пятилетнего значения на 174 млн баррелей. Поэтому в целом это подтверждает наши прогнозы. Однако в любом случае мы договорились, что встретимся через месяц, такая частота встреч позволяет нам оперативно мониторить ситуацию и принимать решения в случае необходимости", - добавил вице-премьер.
Новак отметил, что в ОПЕК+ видят, что рынок реагирует на появление нового штамма вируса, однако сохраняется много неопределенностей влияния нового штамма вируса на нефтяной рынок.
"Много неопределенностей относительно его ("омикрона" - ИФ) влияния на спрос, потребление нефтепродуктов. Мы, например, наблюдаем, что в Европе несколько снизилась мобильная активность в результате принимаемых мер правительствами. Это же происходит и в Африке. В то же время в Америке, в Латинской Америке увеличение, в Азии - увеличение мобильной активности, поэтому надо наблюдать. Мы будем безусловно с другими странами мониторить ситуацию, как это будет влиять на мобильность населения", - подчеркнул он.
"В настоящее время у нас нет объективных показателей, чтобы менять ранее принятые решения. Время покажет", - резюмировал он.
Новак сказал также, что общий уровень исполнения соглашения ОПЕК+ в октябре составил 116%. Ранее источники "Интерфакса" говорили, что при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 121%, не-ОПЕК - на 106%.
Таким образом, согласно расчетам "Интерфакса", страны ОПЕК+ недопоставили на рынок по сравнению с планом 700 тыс. баррелей в сутки (б/с).
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