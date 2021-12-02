Блинкен призвал Тегеран проявить серьезность к СВПД

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в четверг посоветовал Ирану проявить серьезность намерений в рамках переговоров по восстановлению СВПД и сделать это в короткие сроки.

"Все зависит от Ирана. Сделать быстрые и правильные шаги на пути к восстановлению соглашения", - отметил Блинкен.

Он добавил, что США и Израиль имеют одинаковые стратегические цели и будут следить за тем, чтобы Иран не продолжал наращивать ядерный потенциал.

Очередной раунд переговоров по восстановлению СВПД стартовал в понедельник в Вене.