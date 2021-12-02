Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9253 RUR   0.0229 GBR   2.2596 TRY   0.1264

Цена на нефть

01.12 $/bbl   WTI 65.57 -0.61 Brent 68.87 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.12.2021 22:54

Блинкен призвал Тегеран проявить серьезность к СВПД

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в четверг посоветовал Ирану проявить серьезность намерений в рамках переговоров по восстановлению СВПД и сделать это в короткие сроки.

"Все зависит от Ирана. Сделать быстрые и правильные шаги на пути к восстановлению соглашения", - отметил Блинкен.

Он добавил, что США и Израиль имеют одинаковые стратегические цели и будут следить за тем, чтобы Иран не продолжал наращивать ядерный потенциал.

Очередной раунд переговоров по восстановлению СВПД стартовал в понедельник в Вене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, БЛИНКЕН, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Блинкен и Лавров обсудили ситуацию на Южном Кавказе Тегеран требует от Вашингтона гарантий приверженности ядерной сделке США в случае возвращения Ирана в СВПД будут стремиться обсудить с ним и другие спорные вопросы Тегеран заявил о предотвращении силами КСИР захвата США иранского танкера США ужесточают санкции против Ирана в связи с его программой БПЛА - Блинкен Вопрос с Ираном все еще можно решить дипломатически, верят в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]