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СНГ 02.12.2021 22:07

ЕС ввел санкции против "Белоруснефти", "Белшины", "Гродно Азота" и "Белавиа"

Евросоюз в четверг объявил о решении пополнить санкционные списки по Белоруссии еще 11 структурами, соответствующая публикация обнародована в официальном журнале ЕС.

Санкции введены против компаний "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот" и Отдельной службы активных мероприятий - спецподразделения белорусских пограничных войск.

Под санкциями также оказались и несколько организаций из гостиничного сектора. Ограничения введены против государственного предприятия "Центркурорт", отеля "Минск", гостиницы "Планета", ООО "Оскартур".

Санкции вступают в силу в четверг.

ЕС также ввел санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа" и сирийской Cham Wings в связи с их причастностью к миграционному кризису на границе с Евросоюзом, следует из публикации.

Под санкции попала также турецкая визовая служба VIP Grub, которая содействовала выдаче виз мигрантам в Белоруссию.

В постановлении Совета ЕС указывается, что санкции вступают в силу в день публикации.

"Белавиа" извлекает пользу из режима Лукашенко и поддерживает его", - говорится в опубликованном документе.

"Белавиа", согласно постановлению Совета ЕС, участвовала в транспортировке мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию. "Мигранты, желающие пересечь внешние границы союза, направлялись в Минск на рейсах "Белавиа" из некоторых стран Ближнего Востока, в частности, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции", - заявляют в Брюсселе.

Компания Cham Wings, по данным Совета ЕС, увеличила число рейсов по маршруту Дамаск-Минск с лета нынешнего года, "чтобы перевозить мигрантов в Белоруссию".

Паспортно-визовая служба VIP Grub, расположенная в Стамбуле, организовывала поездки в Белоруссию с намерением облегчить мигрантам возможность достичь внешней границы ЕС, отмечается в публикации. В Брюсселе также указывают на то, что VIP Grub осуществляла активную рекламу миграции в Евросоюз, содействуя тем самым мерам властей Белоруссии по нагнетанию миграционного кризиса на границе с ЕС.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]