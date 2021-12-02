Евросоюз в четверг объявил о решении пополнить санкционные списки по Белоруссии еще 11 структурами, соответствующая публикация обнародована в официальном журнале ЕС.
Санкции введены против компаний "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот" и Отдельной службы активных мероприятий - спецподразделения белорусских пограничных войск.
Под санкциями также оказались и несколько организаций из гостиничного сектора. Ограничения введены против государственного предприятия "Центркурорт", отеля "Минск", гостиницы "Планета", ООО "Оскартур".
Санкции вступают в силу в четверг.
ЕС также ввел санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа" и сирийской Cham Wings в связи с их причастностью к миграционному кризису на границе с Евросоюзом, следует из публикации.
Под санкции попала также турецкая визовая служба VIP Grub, которая содействовала выдаче виз мигрантам в Белоруссию.
В постановлении Совета ЕС указывается, что санкции вступают в силу в день публикации.
"Белавиа" извлекает пользу из режима Лукашенко и поддерживает его", - говорится в опубликованном документе.
"Белавиа", согласно постановлению Совета ЕС, участвовала в транспортировке мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию. "Мигранты, желающие пересечь внешние границы союза, направлялись в Минск на рейсах "Белавиа" из некоторых стран Ближнего Востока, в частности, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции", - заявляют в Брюсселе.
Компания Cham Wings, по данным Совета ЕС, увеличила число рейсов по маршруту Дамаск-Минск с лета нынешнего года, "чтобы перевозить мигрантов в Белоруссию".
Паспортно-визовая служба VIP Grub, расположенная в Стамбуле, организовывала поездки в Белоруссию с намерением облегчить мигрантам возможность достичь внешней границы ЕС, отмечается в публикации. В Брюсселе также указывают на то, что VIP Grub осуществляла активную рекламу миграции в Евросоюз, содействуя тем самым мерам властей Белоруссии по нагнетанию миграционного кризиса на границе с ЕС.
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