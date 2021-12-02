Анкара призывает европейские правовые органы отказаться от давления на Турцию

Турция в четверг призвала Совет Европы избегать какого-либо давления на Анкару в связи с планируемым вынесением решения по делу родившегося в Париже турецкого бизнесмена и гражданского активиста Османа Кавалы, сообщают европейские СМИ.

"Из уважения к продолжающемуся судебному процессу мы призываем Совет Европы избегать принятия решений, которые могут расцениваться как вмешательство в независимость судебной системы", - цитирует пресса выдержки из заявления МИД Турции.

Дипломатический скандал разразился в октябре после того, как послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление, в котором содержался призыв к властям Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы", который на протяжении длительного времени находится в тюрьме без вынесенного приговора. Они отметили, что продолжающееся задержание Кавалы "бросает тень" на Турцию.

После этого послов этих десяти стран вызвали в МИД Турции. Во внешнеполитическом ведомстве сочли, что это заявление противоречит дипломатической практике, и назвали его неприемлемым.

64-летний турецкий филантроп и активист из Парижа Осман Кавала с 2017 года находится в тюрьме в Турции без какого-либо обвинительного приговора. Против него выдвинуты обвинения в участии в антиправительственных протестах в 2013 году, а также в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.