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Регион 02.12.2021 23:36

Анкара призывает европейские правовые органы отказаться от давления на Турцию

Турция в четверг призвала Совет Европы избегать какого-либо давления на Анкару в связи с планируемым вынесением решения по делу родившегося в Париже турецкого бизнесмена и гражданского активиста Османа Кавалы, сообщают европейские СМИ.

"Из уважения к продолжающемуся судебному процессу мы призываем Совет Европы избегать принятия решений, которые могут расцениваться как вмешательство в независимость судебной системы", - цитирует пресса выдержки из заявления МИД Турции.

Дипломатический скандал разразился в октябре после того, как послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление, в котором содержался призыв к властям Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы", который на протяжении длительного времени находится в тюрьме без вынесенного приговора. Они отметили, что продолжающееся задержание Кавалы "бросает тень" на Турцию.

После этого послов этих десяти стран вызвали в МИД Турции. Во внешнеполитическом ведомстве сочли, что это заявление противоречит дипломатической практике, и назвали его неприемлемым.

64-летний турецкий филантроп и активист из Парижа Осман Кавала с 2017 года находится в тюрьме в Турции без какого-либо обвинительного приговора. Против него выдвинуты обвинения в участии в антиправительственных протестах в 2013 году, а также в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕВРОПА, ПРИЗЫВ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]