Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года

Палата представителей США в четверг проголосовала за временное продление финансирования правительства до середины февраля 2022 года, сообщает The Hill.
Согласно результатам голосования 221 член палаты представителей поддержал продление финансирования до 18 февраля, 212 человек высказались "против".
Теперь документ поступит на утверждение в сенат.
Несколько республиканцев в сенате ранее пообещали затянуть принятие документа, тем самым блокировать работу правительства, так как текущий период финансирования истекает в полночь в пятницу.
Закрытие правительства, длящееся всего несколько дней только из-за процедурных вопросов сената, было бы менее разрушительным, чем предыдущее, которое длилось с декабря 2018 года по январь 2019 года.
Но это означало бы, что сотни тысяч федеральных служащих будут уволены, в то время как другие, считающиеся "необходимыми", должны будут продолжать работу без оплаты.
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