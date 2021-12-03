Манат укрепился к евро и подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 3 декабря ЦБА установил на уровне 1,9208 манат/1EUR (2 декабря - 1,9253 маната/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 декабря установил на уровне 0,0230 маната/1RUB (2 декабря - 0,0229 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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