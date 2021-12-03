Иран разочарован подходом Запада к венским переговорам по СВПД

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран пессимистично настроен в отношении позиции США и их союзников на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возобновившихся в понедельник.
"Исламская Республика Иран отправилась в Вену с серьезной решимостью и четкой и логичной повесткой дня. Однако мы не испытываем оптимизма в отношении воли и намерений США и трех европейских стран (Франции, Германии и Великобритании - ИФ)", - сказал дипломат в ходе телефонной беседы с японским коллегой Есимасой Хаяси.
Абдоллахиан пояснил: "С одной стороны, официальные лица США просят о переговорах и возвращении к СВПД, с другой стороны, они в то же время вводят новые санкции против иранских физических и юридических лиц".
"Важно, чтобы переговоры дали результат, и западные стороны должны проявлять искренность и добрую волю и за столом переговоров, и на практике", - подчеркнул он.
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