Иран разочарован подходом Запада к венским переговорам по СВПД

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран пессимистично настроен в отношении позиции США и их союзников на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возобновившихся в понедельник.

"Исламская Республика Иран отправилась в Вену с серьезной решимостью и четкой и логичной повесткой дня. Однако мы не испытываем оптимизма в отношении воли и намерений США и трех европейских стран (Франции, Германии и Великобритании - ИФ)", - сказал дипломат в ходе телефонной беседы с японским коллегой Есимасой Хаяси.

Абдоллахиан пояснил: "С одной стороны, официальные лица США просят о переговорах и возвращении к СВПД, с другой стороны, они в то же время вводят новые санкции против иранских физических и юридических лиц".

"Важно, чтобы переговоры дали результат, и западные стороны должны проявлять искренность и добрую волю и за столом переговоров, и на практике", - подчеркнул он.