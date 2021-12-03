Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9253 RUR   0.0229 GBR   2.2596 TRY   0.1264

Цена на нефть

02.12 $/bbl   WTI 66.50 0.93 Brent 69.67 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.12.2021 09:38

Иран разочарован подходом Запада к венским переговорам по СВПД

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран пессимистично настроен в отношении позиции США и их союзников на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возобновившихся в понедельник.

"Исламская Республика Иран отправилась в Вену с серьезной решимостью и четкой и логичной повесткой дня. Однако мы не испытываем оптимизма в отношении воли и намерений США и трех европейских стран (Франции, Германии и Великобритании - ИФ)", - сказал дипломат в ходе телефонной беседы с японским коллегой Есимасой Хаяси.

Абдоллахиан пояснил: "С одной стороны, официальные лица США просят о переговорах и возвращении к СВПД, с другой стороны, они в то же время вводят новые санкции против иранских физических и юридических лиц".

"Важно, чтобы переговоры дали результат, и западные стороны должны проявлять искренность и добрую волю и за столом переговоров, и на практике", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Глава МИД Турции предлагает новую встречу по Сирии с участием России и Ирана Главы МИД РФ и Ирана обозначили настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД Главы МИД Азербайджана и Ирана договорились решать все разногласия путем диалога В Баку советуют Ирану искать террористов вокруг себя, а не в Азербайджане - МИД Торгово-экономическим отношениям Москвы и Тегерана необходим скачок - глава МИД Ирана Тегеран готов нормализовать отношения с Эр-Риядом - глава МИД Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]