Разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту, идут поиски экипажа

Херардо Мартино, сын министра обороны Сальвадора Мерино Монроя, находился на борту военного самолета, потерпевшего крушение у побережья страны, сообщили вооруженные силы Сальвадора.

На борту самолета, который вел поиски яхты, пропавшей в море накануне, были три члена экипажа, их поиск ведется в настоящее время, к нему привлечены самолеты и вертолеты.

В социальных сетях высказывают опасения, что все три члена экипажа погибли.

Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил соболезнование министру обороны и написал в твиттере: "Господи, дай сил министру Мерино Монрою и направь его".