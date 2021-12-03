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Дальнее зарубежье 03.12.2021 09:21

Разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту, идут поиски экипажа

Херардо Мартино, сын министра обороны Сальвадора Мерино Монроя, находился на борту военного самолета, потерпевшего крушение у побережья страны, сообщили вооруженные силы Сальвадора.

На борту самолета, который вел поиски яхты, пропавшей в море накануне, были три члена экипажа, их поиск ведется в настоящее время, к нему привлечены самолеты и вертолеты.

В социальных сетях высказывают опасения, что все три члена экипажа погибли.

Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил соболезнование министру обороны и написал в твиттере: "Господи, дай сил министру Мерино Монрою и направь его".

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Тэги: САЛЬВАДОР, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]