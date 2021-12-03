Разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту, идут поиски экипажа

Херардо Мартино, сын министра обороны Сальвадора Мерино Монроя, находился на борту военного самолета, потерпевшего крушение у побережья страны, сообщили вооруженные силы Сальвадора.
На борту самолета, который вел поиски яхты, пропавшей в море накануне, были три члена экипажа, их поиск ведется в настоящее время, к нему привлечены самолеты и вертолеты.
В социальных сетях высказывают опасения, что все три члена экипажа погибли.
Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил соболезнование министру обороны и написал в твиттере: "Господи, дай сил министру Мерино Монрою и направь его".
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