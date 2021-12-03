Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года

Сенат США в четверг одобрил продление финансирования правительства до середины февраля следующего года, сообщает The Hill.

69 сенаторов поддержали продление финансирования до 18 февраля, 28 выступили против, свидетельствуют данные голосования.

Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.