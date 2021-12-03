Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года

Сенат США в четверг одобрил продление финансирования правительства до середины февраля следующего года, сообщает The Hill.
69 сенаторов поддержали продление финансирования до 18 февраля, 28 выступили против, свидетельствуют данные голосования.
Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
Минск готов участвовать в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура – глава МИД Беларуси
Исландские компании интересует сфера альтернативной энергетики в Азербайджане – Глава МИД Исландии
ЕС наметил меры по усилению оборонного потенциала Грузии, Молдовы и Украины
Azerkosmos направит более 34 тыс. манатов на проведение аудита по МСФО
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате несчастного случая
Илон Маск продал акции Tesla еще на $1 млрд, с момента опроса в Twitter - почти на $11 млрд
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 264,2 млн - университет Хопкинса
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar представил обновленный магазин в Гахе
Абоненты Bakcell получили возможность обновлять «Asan İmza» посредством СМС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог