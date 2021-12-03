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Дальнее зарубежье 03.12.2021 10:22

Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года

Сенат США в четверг одобрил продление финансирования правительства до середины февраля следующего года, сообщает The Hill.

69 сенаторов поддержали продление финансирования до 18 февраля, 28 выступили против, свидетельствуют данные голосования.

Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

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Тэги: США, СЕНАТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]