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Дальнее зарубежье 03.12.2021 10:37

Власти США делают упор на расширение вакцинации в рамках противодействия COVID-19 - Байден

Президент США Джо Байден в четверг объявил о новом плане противостояния коронавирусу COVID-19.

По его словам, новые меры, в частности, предусматривают расширение кампании по повторной вакцинации тех, кому это необходимо. Кроме того, президент США предложил учреждать семейные клиники, где будет возможно не только сделать прививку, но и пройти необходимое тестирование. Также планом предусмотрено пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп на случай оказания необходимой помощи тому или иному штату.

При этом прекращения работы федеральных структур и введения карантинов не предусматривается.

Байден также призвал избегать политизации ответа на пандемию. По его словам, совместный ответ на пандемию должен объединять, а не разъединять людей.

Он также заявил, что школы и предприятия будут работать зимой в обычном режиме, но путешественников ждут нововведения - они должны будут пройти тестирование за день до планируемого выезда в США вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Однако никаких тестов или карантинов по прибытии в США не потребуется.

В то же время обязательные правила использования медицинских масок в самолетах и общественном транспорте при этом продлено до 18 марта.

Рассчитанные на зимний период новые меры противодействия коронавирусу в США объявлены в условиях, осложненных появлением на юге Африки нового штамма, получившего название "омикрон".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]