Цены на нефть поднимаются

Цены на нефть растут в пятницу после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе.
Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон" и потенциальными последствиями его распространения для спроса на нефть.
В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи министров ОПЕК+, отмечается, что "заседание не закрыто".
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в пятницу составляет $70,89 за баррель, что на $1,22 (1,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,8 (1,2%) - до $69,67 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,75 за баррель, что на $1,25 (1,88%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов выросла на $0,93 (1,4%) и составила $66,5 за баррель.
"Хотя ОПЕК+ удивила участников рынка, приняв решение о дальнейшем наращивании добычи в соответствии с согласованным ранее планом, трейдеров, кажется, устроило то, что альянс готов при необходимости собраться вновь и скорректировать добычу", - отмечает аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.
"Такое решение даст ОПЕК+ дополнительное время для оценки потенциального влияния нового штамма COVID-19 на нефтяной рынок, и при этом США, призывавшие группу к наращиванию добычи, будут довольны", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.
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