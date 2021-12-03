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Внешняя политика 03.12.2021 10:17

Исландские компании интересует сфера альтернативной энергетики в Азербайджане – Глава МИД Исландии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов «на полях» заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме провел переговоры со своей исландской коллегой Тордис Колбрун.

«Байрамов и Колбрун обменялись мнениями об отношениях между двумя странами, особенно о перспективах развития сотрудничества в сфере альтернативной энергетики”, - сообщили в МИД.

Колбрун отметила, что исландские компании готовы работать в Азербайджане, отметив, что Исландия обладает большим опытом в области альтернативной энергетики.

«В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ, и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в информации внешнеполитического ведомства.

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, ИСЛАНДИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]