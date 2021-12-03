Минск готов участвовать в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура – глава МИД Беларуси

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов «на полях» заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме провел переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
«Стороны обсудили повестку сотрудничества между двумя странами в различных сферах, подчеркнули важность продолжения сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате», - сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов проинформировал своего коллегу о последней ситуации в регионе, шагах, предпринятых Азербайджаном для выполнения трехсторонних заявлений (по Карабаху – ИФ), работах по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях.
«Макей, в свою очередь, выразил готовность Минска участвовать в работах по реконструкции», - говорится в информации.
Э.Шафиев
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