Минск готов участвовать в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура – глава МИД Беларуси

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов «на полях» заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме провел переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Стороны обсудили повестку сотрудничества между двумя странами в различных сферах, подчеркнули важность продолжения сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате», - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал своего коллегу о последней ситуации в регионе, шагах, предпринятых Азербайджаном для выполнения трехсторонних заявлений (по Карабаху – ИФ), работах по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях.

«Макей, в свою очередь, выразил готовность Минска участвовать в работах по реконструкции», - говорится в информации.

Э.Шафиев