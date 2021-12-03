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Это интересно 03.12.2021 10:41

Илон Маск продал акции Tesla еще на $1 млрд, с момента опроса в Twitter - почти на $11 млрд

Глава Tesla Inc. Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании, в четверг он продал акции еще на $1 млрд.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 6 декабря Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций по цене $6,24 за бумагу и тут же продал более 934 тыс. бумаг по цене от $1058 до $1112.

С 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в Twitter , пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал уже порядка 10,1 млн бумаг на общую сумму $10,86 млрд.

До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет (порядка 17 млн акций) - почти в $21 млрд. Таким образом, чтобы 10%-ный пакет был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 6,9 млн бумаг Tesla, отмечает MarketWatch.

Акции Tesla подешевели более чем на 11% с 8 ноября. В четверг их стоимость опустилась на 1%.

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Тэги: США, TESLA, МАСК, АКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]