Илон Маск продал акции Tesla еще на $1 млрд, с момента опроса в Twitter - почти на $11 млрд

Глава Tesla Inc. Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании, в четверг он продал акции еще на $1 млрд.
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 6 декабря Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций по цене $6,24 за бумагу и тут же продал более 934 тыс. бумаг по цене от $1058 до $1112.
С 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в Twitter , пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал уже порядка 10,1 млн бумаг на общую сумму $10,86 млрд.
До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет (порядка 17 млн акций) - почти в $21 млрд. Таким образом, чтобы 10%-ный пакет был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 6,9 млн бумаг Tesla, отмечает MarketWatch.
Акции Tesla подешевели более чем на 11% с 8 ноября. В четверг их стоимость опустилась на 1%.
Минск готов участвовать в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура – глава МИД Беларуси
Исландские компании интересует сфера альтернативной энергетики в Азербайджане – Глава МИД Исландии
ЕС наметил меры по усилению оборонного потенциала Грузии, Молдовы и Украины
Azerkosmos направит более 34 тыс. манатов на проведение аудита по МСФО
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Киев обсуждает с партнерами пакет мер по сдерживанию РФ, включающий «очень тяжелые» санкции
Власти США делают упор на расширение вакцинации в рамках противодействия COVID-19 - Байден
Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar представил обновленный магазин в Гахе
Абоненты Bakcell получили возможность обновлять «Asan İmza» посредством СМС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог