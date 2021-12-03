Азербайджанский военнослужащий погиб в результате несчастного случая

Прапорщик ВС Азербайджана Шахин Гусейнов погиб в результате несчастного случая, сообщает министерство обороны.

По данным ведомства, Гусейнов упал со скалы. Инцидент произошел, когда военнослужащий находился в отпуске.

Минобороны отмечает, что по данному факту ведется расследование.

Э.Шафиев