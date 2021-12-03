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Происшествия 03.12.2021 10:59

Азербайджанский военнослужащий погиб в результате несчастного случая

Прапорщик ВС Азербайджана Шахин Гусейнов погиб в результате несчастного случая, сообщает министерство обороны.

По данным ведомства, Гусейнов упал со скалы. Инцидент произошел, когда военнослужащий находился в отпуске.

Минобороны отмечает, что по данному факту ведется расследование.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВОЕННЫЙ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]