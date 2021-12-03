Франция поставит ОАЭ 80 истребителей Rafale - Елисейский дворец

Франция и ОАЭ подписали контракт о приобретении Абу-Даби 80 французских многоцелевых истребителей Rafale, сообщают в пятницу французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Речь идет о крупном достижении в стратегическом партнерстве между двумя странами", - указали в администрации президента Франции.

Со своей стороны гендиректор французской самолетостроительной компании Dassault Aviation Эрик Траппье в эфире телеканала БФМ-ТВ поблагодарил власти ОАЭ за то, что они "снова доверяют нашим самолетам".

"Продажа 80 Rafale ОАЭ - это французский успех. Я очень этим горжусь и очень рад", - отметил Траппье.

Согласно данным газеты "Фигаро", поставки планируется начать с 2027 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу отправился в турне по странам Персидского залива. Помимо ОАЭ он посетит Катар и Саудовскую Аравию.