Франция поставит ОАЭ 80 истребителей Rafale - Елисейский дворец

Франция и ОАЭ подписали контракт о приобретении Абу-Даби 80 французских многоцелевых истребителей Rafale, сообщают в пятницу французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
"Речь идет о крупном достижении в стратегическом партнерстве между двумя странами", - указали в администрации президента Франции.
Со своей стороны гендиректор французской самолетостроительной компании Dassault Aviation Эрик Траппье в эфире телеканала БФМ-ТВ поблагодарил власти ОАЭ за то, что они "снова доверяют нашим самолетам".
"Продажа 80 Rafale ОАЭ - это французский успех. Я очень этим горжусь и очень рад", - отметил Траппье.
Согласно данным газеты "Фигаро", поставки планируется начать с 2027 года.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу отправился в турне по странам Персидского залива. Помимо ОАЭ он посетит Катар и Саудовскую Аравию.
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