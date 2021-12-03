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Дальнее зарубежье 03.12.2021 16:12

Франция поставит ОАЭ 80 истребителей Rafale - Елисейский дворец

Франция и ОАЭ подписали контракт о приобретении Абу-Даби 80 французских многоцелевых истребителей Rafale, сообщают в пятницу французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Речь идет о крупном достижении в стратегическом партнерстве между двумя странами", - указали в администрации президента Франции.

Со своей стороны гендиректор французской самолетостроительной компании Dassault Aviation Эрик Траппье в эфире телеканала БФМ-ТВ поблагодарил власти ОАЭ за то, что они "снова доверяют нашим самолетам".

"Продажа 80 Rafale ОАЭ - это французский успех. Я очень этим горжусь и очень рад", - отметил Траппье.

Согласно данным газеты "Фигаро", поставки планируется начать с 2027 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу отправился в турне по странам Персидского залива. Помимо ОАЭ он посетит Катар и Саудовскую Аравию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]