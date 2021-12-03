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Дальнее зарубежье 03.12.2021 16:03

Google откладывает планировавшийся на январь выход сотрудников в офисы

Американская Google, планировавшая вернуть сотрудников в США в офисы с 10 января 2022 года, откладывает этот план.

Вице-президент по глобальной безопасности Google Крис Раков заявил в обращении к сотрудникам, что компания подождет с принятием соответствующих решений до следующего года.

Ранее Google, входящая в холдинг Alphabet Inc. , сообщала, что не планирует возвращать сотрудников в офис на полный день и намерена внедрить гибридный подход к работе.

Раков отметил, что более 90% американских офисов Google в настоящее время открыты для посещения сотрудниками, несмотря на то, что им разрешено работать из дома.

"Мы не будем требовать от вас вернуться в офис 10 января, но мы рекомендуем вам продолжать бывать в офисе, когда условия позволяют это, чтобы персонально общаться с коллегами и начать восстанавливать "мышечную память" регулярного присутствия в офисе", - сказал он.

За последние несколько недель почти 40% американских сотрудников компании побывали в офисах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]