Google откладывает планировавшийся на январь выход сотрудников в офисы

Американская Google, планировавшая вернуть сотрудников в США в офисы с 10 января 2022 года, откладывает этот план.
Вице-президент по глобальной безопасности Google Крис Раков заявил в обращении к сотрудникам, что компания подождет с принятием соответствующих решений до следующего года.
Ранее Google, входящая в холдинг Alphabet Inc. , сообщала, что не планирует возвращать сотрудников в офис на полный день и намерена внедрить гибридный подход к работе.
Раков отметил, что более 90% американских офисов Google в настоящее время открыты для посещения сотрудниками, несмотря на то, что им разрешено работать из дома.
"Мы не будем требовать от вас вернуться в офис 10 января, но мы рекомендуем вам продолжать бывать в офисе, когда условия позволяют это, чтобы персонально общаться с коллегами и начать восстанавливать "мышечную память" регулярного присутствия в офисе", - сказал он.
За последние несколько недель почти 40% американских сотрудников компании побывали в офисах.
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