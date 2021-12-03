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Дальнее зарубежье 03.12.2021 16:29

В Индии исходят из того, что вакцинация смягчает течение болезни при заражении штаммом COVID-19 "омикрон"

В министерстве здравоохранения Индии считают, что штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" в стране не будет представлять повышенной опасности для населения ввиду высоких темпов вакцинации.

"Учитывая высокий темп вакцинации в Индии и доминирование в стране другого штамма "дельта" - ожидается, что (при заражении "омикроном" - ИФ) болезнь будет проходить не в тяжелой форме", - говорится в заявлении министерства здравоохранения Индии. Отмечается, что многое о новом штамме еще неизвестно, и ситуация может измениться.

В министерстве призвали граждан продолжить вакцинироваться от коронавируса, а также соблюдать меры, такие как ношение маски и сохранение социальной дистанции.

Ранее в Индии было зафиксировано два случая заражения новым штаммом. Этим людям по 46 и 66 лет, оба прибыли из ЮАР, у них наблюдаются легкие симптомы.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАММ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]