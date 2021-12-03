В министерстве здравоохранения Индии считают, что штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" в стране не будет представлять повышенной опасности для населения ввиду высоких темпов вакцинации.
"Учитывая высокий темп вакцинации в Индии и доминирование в стране другого штамма "дельта" - ожидается, что (при заражении "омикроном" - ИФ) болезнь будет проходить не в тяжелой форме", - говорится в заявлении министерства здравоохранения Индии. Отмечается, что многое о новом штамме еще неизвестно, и ситуация может измениться.
В министерстве призвали граждан продолжить вакцинироваться от коронавируса, а также соблюдать меры, такие как ношение маски и сохранение социальной дистанции.
Ранее в Индии было зафиксировано два случая заражения новым штаммом. Этим людям по 46 и 66 лет, оба прибыли из ЮАР, у них наблюдаются легкие симптомы.
Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
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