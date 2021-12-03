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СНГ 03.12.2021 17:10

Ситуацию на афганском треке обсудил в Стокгольме генсек ОДКБ

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась в Швеции изложил позицию организации по обстановке, которая складывается в Афганистане, сообщили в ОДКБ.

"В ходе заседания Зась участвовал в качестве докладчика в дискуссии по проблематике последствий развития в Афганистане для региона Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "На полях" СМИД ОБСЕ состоялась его рабочая встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, в ходе которой стороны затронули перспективы развития взаимодействия между двумя региональными организациями", - говорится в сообщении, размещённом на сайте организации в пятницу.

Дискуссия состоялась в рамках мероприятий 28-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ и в состоявшейся "на полях" СМИД ОБСЕ по инициативе армянского председательства рабочей встрече министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

Это было сделано по приглашению действующего председателя (ОБСЕ), министра иностранных дел Швеции Анн Линде, говорится в сообщении.

Зась в ходе ряда двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств - членов ОДКБ также обсудил актуальные вопросы развития сотрудничества в формате организации, сказано в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]