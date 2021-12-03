В Карабахе армянин совершил нападение на азербайджанского военного с целью завладеть оружием – Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщило о нападении на азербайджанского военного на одной из позиций в Ходжавендском районе (Карабахский экономический район Азербайджана).
«3 декабря примерно в 13:00 военнослужащий азербайджанской армии в Ходжавендском районе, дежуривший на одной из позиций, подвергся нападению со стороны лица армянской национальности. Мужчина попытался завладеть оружием. Военнослужащий сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем в целях самообороны обезвредил напавшего на него провокатора», - отмечается в сообщении.
Согласно информации, об инциденте проинформировано командование российского миротворческого контингента, временно размещенное на территории Азербайджана, и Российско-Турецкий Совместный мониторинговый центр.
По инциденту ведется разбирательство.
Х.Насирзаде
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