Ситуация с коронавирусом в РФ остаётся напряжённой

Ситуация с коронавирусом в РФ, несмотря на рост уровня коллективного иммунитета, остаётся сложной, ухудшение эпидемиологической обстановки отмечается в четырех регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф показывают при этом, что практически все регионы нашей страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне (высокий уровень заболеваемости). Это означает, что вирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее", - сообщила Голикова, слова которой приводят в пятницу в оперативном штабе.

При этом, как уточнили в оперштабе, несмотря на рост коллективного иммунитета, "ситуация по коронавирусной инфекции нового типа в стране остается сложной".

Голикова отметила, что более напряженной стала эпидобстановка в четырех субъектах РФ - это Калужская, Ростовская, Челябинская области и республика Калмыкия. "В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях, Республике Чечня", - добавила вице-премьер.

Как отметили в оперативном штабе, в трёх регионах (Калмыкии, Ростовской и Челябинской областях), где ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась, отмечается недостаточный охват тестированием на COVID-19.