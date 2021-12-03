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СНГ 03.12.2021 17:33

Ситуация с коронавирусом в РФ остаётся напряжённой

Ситуация с коронавирусом в РФ, несмотря на рост уровня коллективного иммунитета, остаётся сложной, ухудшение эпидемиологической обстановки отмечается в четырех регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф показывают при этом, что практически все регионы нашей страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне (высокий уровень заболеваемости). Это означает, что вирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее", - сообщила Голикова, слова которой приводят в пятницу в оперативном штабе.

При этом, как уточнили в оперштабе, несмотря на рост коллективного иммунитета, "ситуация по коронавирусной инфекции нового типа в стране остается сложной".

Голикова отметила, что более напряженной стала эпидобстановка в четырех субъектах РФ - это Калужская, Ростовская, Челябинская области и республика Калмыкия. "В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях, Республике Чечня", - добавила вице-премьер.

Как отметили в оперативном штабе, в трёх регионах (Калмыкии, Ростовской и Челябинской областях), где ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась, отмечается недостаточный охват тестированием на COVID-19.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]