Индия запланировала построить 9 атомных реакторов к 2024 году

Индия введет в строй девять новых атомных реакторов на строящихся атомных электростанциях к 2024 году, сообщила газета The Times of India.

"К 2024 году в Индии будут введены в строй 9 новых атомных реакторов на строящихся АЭС. Правительство одобрило сооружение еще 12 промышленных реакторов общей мощностью 9 тыс. МВт", - цитирует издание выступление в верхней палате парламента госминистра при канцелярии главы индийского правительства Джитендры Сингха.

По его словам, Индия не намерена отказываться от эксплуатации АЭС. "Мы не только увеличим строительство таких энергетических объектов, но и создадим в Индии единую систему производства электроэнергии с использованием АЭС", - подчеркнул Сингх.

При этом министр отметил, что атомная энергия скоро станет одним из наиболее важных источников "чистой" энергии на фоне растущего спроса на электроэнергию в стране.

По данным Международного энергетического агентства за 2020 год, уголь занимает 44% в энергобалансе Индии, на нефть и газ приходится 31% энергопотребления, на биомассу - 13%. Остальные 12% распределяются между другими источниками энергии: зеленая генерация, атомная и т.д.

Крупный проект в атомной энергетике в Индии реализует российский "Росатом". Речь идет о строительстве 4 энергоблоков АЭС "Куданкулам", из которых 2 уже построены.

"Дорожная карта" по сотрудничеству в атомной энергетике между Россией и Индией предусматривает строительство в общей сложности 12 энергоблоков на территории Индии, в том числе на площадке "Куданкулам" - от 4 до 8 энергоблоков. Кроме того, достигнута договоренность о выделении Индией еще одной площадки под АЭС российского дизайна.