Индия запланировала построить 9 атомных реакторов к 2024 году

Индия введет в строй девять новых атомных реакторов на строящихся атомных электростанциях к 2024 году, сообщила газета The Times of India.
"К 2024 году в Индии будут введены в строй 9 новых атомных реакторов на строящихся АЭС. Правительство одобрило сооружение еще 12 промышленных реакторов общей мощностью 9 тыс. МВт", - цитирует издание выступление в верхней палате парламента госминистра при канцелярии главы индийского правительства Джитендры Сингха.
По его словам, Индия не намерена отказываться от эксплуатации АЭС. "Мы не только увеличим строительство таких энергетических объектов, но и создадим в Индии единую систему производства электроэнергии с использованием АЭС", - подчеркнул Сингх.
При этом министр отметил, что атомная энергия скоро станет одним из наиболее важных источников "чистой" энергии на фоне растущего спроса на электроэнергию в стране.
По данным Международного энергетического агентства за 2020 год, уголь занимает 44% в энергобалансе Индии, на нефть и газ приходится 31% энергопотребления, на биомассу - 13%. Остальные 12% распределяются между другими источниками энергии: зеленая генерация, атомная и т.д.
Крупный проект в атомной энергетике в Индии реализует российский "Росатом". Речь идет о строительстве 4 энергоблоков АЭС "Куданкулам", из которых 2 уже построены.
"Дорожная карта" по сотрудничеству в атомной энергетике между Россией и Индией предусматривает строительство в общей сложности 12 энергоблоков на территории Индии, в том числе на площадке "Куданкулам" - от 4 до 8 энергоблоков. Кроме того, достигнута договоренность о выделении Индией еще одной площадки под АЭС российского дизайна.
Эрдоган в разговоре с Путиным высказался за координацию усилий РФ и Турции в Карабахе
Эрдоган и Путин обсудили по телефону кризис между Арменией и Азербайджаном
Военные летчики Азербайджана и Турции выполнили совместные полеты в Баку
В Швейцарии зафиксировано три случая штамма "омикрон", власти ужесточают меры против COVID-19
В Азербайджане вновь незначительный спад новых случаев COVID-19
В МККК обеспокоены низким уровнем вакцинации в зонах конфликтов, особенно на фоне распространения "омикрона"
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул необходимость отказа Киева от попыток силового воздействия на Донбасс
Пакистан разрешил транзит гуманитарной помощи из Индии в Афганистан
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания
Nar представил обновленный магазин в Гахе
Абоненты Bakcell получили возможность обновлять «Asan İmza» посредством СМС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог