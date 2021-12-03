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Транспорт и связь 03.12.2021 16:17

Аэропорт Риги закрылся из-за выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы

Рижский аэропорт временно закрыт после того, как самолет "AirBaltic", прилетевший из Стокгольма, в пятницу около полудня съехал со взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Как сообщила представитель "airBaltic" по связям с прессой Алисе Бетхере, самолет "Airbus A220-300", выполнявший рейс BT102 из Стокгольма, в пятницу во время посадки в аэропорту из-за сильного снегопада соскользнул со взлетно-посадочной полосы. Никто из 44 пассажиров не пострадал. Самолет будет доставлен в ангар для инспекции.

В настоящее время в аэропорту закрыта взлетно-посадочная полоса, сообщила агентству BNS представитель аэропорта Илзе Сална. На месте происшествия работают ответственные службы аэропорта и представители авиакомпании.

Из-за происшествия аэропорт закрылся до 15:00 по местному времени (16:00 мск).

Прилетающие рейсы перенаправлены в аэропорты других стран. Вылет самолетов из Риги перенесен.

Как сообщил представитель Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцевс, в настоящее время задерживаются девять вылетающих и три прибывающих рейса.

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Тэги: ЛАТВИЯ, АЭРОПОРТ, ПРОИСШЕСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]