Аэропорт Риги закрылся из-за выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы

Рижский аэропорт временно закрыт после того, как самолет "AirBaltic", прилетевший из Стокгольма, в пятницу около полудня съехал со взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Как сообщила представитель "airBaltic" по связям с прессой Алисе Бетхере, самолет "Airbus A220-300", выполнявший рейс BT102 из Стокгольма, в пятницу во время посадки в аэропорту из-за сильного снегопада соскользнул со взлетно-посадочной полосы. Никто из 44 пассажиров не пострадал. Самолет будет доставлен в ангар для инспекции.

В настоящее время в аэропорту закрыта взлетно-посадочная полоса, сообщила агентству BNS представитель аэропорта Илзе Сална. На месте происшествия работают ответственные службы аэропорта и представители авиакомпании.

Из-за происшествия аэропорт закрылся до 15:00 по местному времени (16:00 мск).

Прилетающие рейсы перенаправлены в аэропорты других стран. Вылет самолетов из Риги перенесен.

Как сообщил представитель Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцевс, в настоящее время задерживаются девять вылетающих и три прибывающих рейса.