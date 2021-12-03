Аэропорт Риги закрылся из-за выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы

Рижский аэропорт временно закрыт после того, как самолет "AirBaltic", прилетевший из Стокгольма, в пятницу около полудня съехал со взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Как сообщила представитель "airBaltic" по связям с прессой Алисе Бетхере, самолет "Airbus A220-300", выполнявший рейс BT102 из Стокгольма, в пятницу во время посадки в аэропорту из-за сильного снегопада соскользнул со взлетно-посадочной полосы. Никто из 44 пассажиров не пострадал. Самолет будет доставлен в ангар для инспекции.
В настоящее время в аэропорту закрыта взлетно-посадочная полоса, сообщила агентству BNS представитель аэропорта Илзе Сална. На месте происшествия работают ответственные службы аэропорта и представители авиакомпании.
Из-за происшествия аэропорт закрылся до 15:00 по местному времени (16:00 мск).
Прилетающие рейсы перенаправлены в аэропорты других стран. Вылет самолетов из Риги перенесен.
Как сообщил представитель Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцевс, в настоящее время задерживаются девять вылетающих и три прибывающих рейса.
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