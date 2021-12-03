Азербайджан испытал турецкий учебно-тренировочный самолет Hurkush

В Азербайджане прошли испытания учебно-тренировочного самолета турецкого производства «Hurkush».

«В Азербайджане прошли испытания турецкого учебно-тренировочного самолета Hurkush, - написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багджи в Twitter.

Турбовинтовой учебно-тренировочный самолет Hurkush разработки компании TAI (Turkish Aerospace Industries) имеет несколько версий, одна из которых может использоваться в качестве легкого штурмовика.

Учебный самолет предназначен для расширенной подготовки летчиков боевой авиации.

Б.Рустамбеков