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Оборона 03.12.2021 16:28

Азербайджан испытал турецкий учебно-тренировочный самолет Hurkush

В Азербайджане прошли испытания учебно-тренировочного самолета турецкого производства «Hurkush».

«В Азербайджане прошли испытания турецкого учебно-тренировочного самолета Hurkush, - написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багджи в Twitter.

Турбовинтовой учебно-тренировочный самолет Hurkush разработки компании TAI (Turkish Aerospace Industries) имеет несколько версий, одна из которых может использоваться в качестве легкого штурмовика.

Учебный самолет предназначен для расширенной подготовки летчиков боевой авиации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, САМОЛЕТ, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]