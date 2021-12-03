Цены на нефть продолжают расти в ходе дневных торгов в пятницу.
Днем ранее ОПЕК+ приняла неожиданное для некоторых участников рынка решение продолжить наращивать добычу в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе, до 38,8 млн б/с.
Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой право изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке из-за выявления нового штамма коронавируса "омикрон". В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи, отмечается, что "заседание не закрыто".
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:20 в пятницу составляет $71,57 за баррель, что на $1,9 (2,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,28 за баррель, что на $1,78 (2,68%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Аналитики Rystad Energy полагают, что решение ОПЕК+ и дальше увеличивать добычу в январе является по своей сути фактором давления на нефтяные котировки. Оно грозит появлением избыточного предложения нефти на рынке в размере около 700 тыс. б/с.
"Если еще при этом учитывать потенциальный сценарий введения антиковидных ограничений во многих странах и, как следствие, падение экономической активности, ситуация может оказаться гораздо хуже", - отметила главный аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Луиза Диксон.
Однако появление сообщений об эффективности вакцин и существующих лекарственных средств в борьбе с выявленным штаммом, добавила аналитик, сгладило негативный настрой участников рынка.
В пятницу представители ВОЗ сообщили, что в борьбе с новым штаммом поможет опыт, полученный в борьбе с "дельтой". Он включает в себя вакцинацию населения, сохранение социальной дистанции, ношение масок и другие применяемые ранее меры.
Кроме того, британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline сообщила в четверг, что лабораторные тесты показали эффективность разработанного ею лекарства, основанного на антителах, против штамма "омикрон".
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