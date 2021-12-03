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Происшествия 03.12.2021 16:35

Таможенники Азербайджана на границе с Ираном изъяли свыше 137 кг героина

Таможенники Азербайджана на пресекли контрабанду крупной партии героина из Ирана, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно информации, на Астаринском таможенном посту (на границе с Ираном – ИФ) был остановлен грузовик, направлявшийся из Ирана в Казахстан транзитом через Азербайджан.

«В результате рентгеновской проверки в грузовике был обнаружен 171 сверток весом 137,339 кг, содержащий героин. Стоимость такой партии героина на черном рынке Европы превышает 16 млн манатов (более $9,4 млн по текущему курсу – ИФ).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГТК, ИРАН, ГЕРОИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]