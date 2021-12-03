Таможенники Азербайджана на границе с Ираном изъяли свыше 137 кг героина

Таможенники Азербайджана на пресекли контрабанду крупной партии героина из Ирана, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
Согласно информации, на Астаринском таможенном посту (на границе с Ираном – ИФ) был остановлен грузовик, направлявшийся из Ирана в Казахстан транзитом через Азербайджан.
«В результате рентгеновской проверки в грузовике был обнаружен 171 сверток весом 137,339 кг, содержащий героин. Стоимость такой партии героина на черном рынке Европы превышает 16 млн манатов (более $9,4 млн по текущему курсу – ИФ).
Х.Насирзаде
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