Таможенники Азербайджана на границе с Ираном изъяли свыше 137 кг героина

Таможенники Азербайджана на пресекли контрабанду крупной партии героина из Ирана, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно информации, на Астаринском таможенном посту (на границе с Ираном – ИФ) был остановлен грузовик, направлявшийся из Ирана в Казахстан транзитом через Азербайджан.

«В результате рентгеновской проверки в грузовике был обнаружен 171 сверток весом 137,339 кг, содержащий героин. Стоимость такой партии героина на черном рынке Европы превышает 16 млн манатов (более $9,4 млн по текущему курсу – ИФ).

Х.Насирзаде