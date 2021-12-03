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Карабах 03.12.2021 16:42

В Агдаме построят Карабахский университет

В Агдамском районе планируется построить Карабахский университет, заявил глава Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

«В генплане Агдама, который представлен президенту Азербайджана, предусмотрено создание специального образовательного квартала. В этом квартале будет построен Карабахский университет», - сказал Гаджиев в пятницу на панели Экономического форума UNEC «Великое возвращение в Карабах: устойчивое заселение и экономическая реинтеграция».

По его словам, концепция университета пока еще находится на стадии разработки.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, АГДАМ, УНИВЕРСИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]