В Агдаме построят Карабахский университет

В Агдамском районе планируется построить Карабахский университет, заявил глава Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.
«В генплане Агдама, который представлен президенту Азербайджана, предусмотрено создание специального образовательного квартала. В этом квартале будет построен Карабахский университет», - сказал Гаджиев в пятницу на панели Экономического форума UNEC «Великое возвращение в Карабах: устойчивое заселение и экономическая реинтеграция».
По его словам, концепция университета пока еще находится на стадии разработки.
Х.Насирзаде
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