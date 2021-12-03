Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания

3 декабря Yelo Bank открыл свой первый центр самообслуживания.
Центр был создан при сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» и расположен на территории АЗС «Лукойл» по адресу проспект 8 ноября, 108. Основная цель создания этого центра - быть еще ближе к клиентам и быстро реализовывать предоставляемые услуги. Следует отметить, что одним из основных приоритетов функционирующего в нашей стране под лозунгом «Яркий банкинг» Yelo Bank-а является цифровизация услуг и банковских операций, на которых у клиентов уходит больше времени.
В отличие от традиционных филиалов, в Центре самообслуживания клиенты через терминалы и планшеты смогут без нужды присутствия банковского сотрудника 24/7 пользоваться многими услугами. Помимо снятия наличных с карты, осуществления различных платежей, пополнения карты и текущего счета, клиенты здесь также смогут легко заказать наличный кредит, бизнес-кредиты и карты Yelo без очереди и дополнительных документов.
Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов отметил свое довольство достижением реальных результатов в результате стратегического сотрудничества с «ЛУКОЙЛ Азербайджан»-ом: «Данная концепция является новшеством как для Yelo Bank, так и для самого банковского сектора. У нас большие планы по дальнейшему расширению нашего сотрудничества. Мы также планируем открытие новых центров самообслуживания и в регионах. Наша главная цель в этом проекте - повысить финансовую грамотность за счет сближения с нашими клиентами и предоставления качественных удаленных банковских услуг большему количеству людей. Мы уверены, что вскоре эти центры смогут конкурировать с традиционными партнерами».
Присутствовавший на мероприятии директор «ЛУКОЙЛ Азербайджан» Заур Джалилов подчеркнул: «В соответствии с нашим новым планом развития, на наших заправочных станциях для клиентов мы стараемся создать возможности, чтобы помимо заправки бензином, удовлетворить и другие их потребности. Думаю, что открывшийся сегодня центр самообслуживания повысит комфорт как клиентов Yelo Bank, так и клиентов «ЛУКОЙЛ Азербайджан». Уверен, что не только этот и но и остальные наши будущие проекты будут выгодны обеим сторонам».
Партнерство не будет ограничиваться только центрами, но также планируется запуск других инновацинных проектов для улучшения банковского обслуживания клиентов.
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Yelo Bank - яркий банкинг.
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