Пакистан разрешил транзит гуманитарной помощи из Индии в Афганистан

Правительство Пакистана разрешило транзит гуманитарной помощи из Индии в Афганистан, заявил в пятницу вечером спецпредставитель Пакистана по Афганистану Мухаммад Садик.

"В целях дальнейшего содействия решению Пакистана разрешить перевозку пшеницы и медикаментов из Индии в Афганистан через Вагах (единственный населённый пункт, через который возможно пересечь границу между двумя странами - ИФ) в исключительных случаях в гуманитарных целях, было решено также разрешить использование афганских грузовиков для перевозки", - сообщил пакистанский дипломат в твиттере.

По его словам, "это свидетельствует о решимости и серьезности правительства Пакистана содействовать оказанию предлагаемой гуманитарной помощи".

"Решение было передано временному поверенному в делах Индии сегодня в министерстве иностранных дел. Правительству Индии также было рекомендовано незамедлительно предпринять необходимые шаги для оперативной доставки гуманитарной помощи в Афганистан", - отметил Садик.