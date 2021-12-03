Пакистан разрешил транзит гуманитарной помощи из Индии в Афганистан

Правительство Пакистана разрешило транзит гуманитарной помощи из Индии в Афганистан, заявил в пятницу вечером спецпредставитель Пакистана по Афганистану Мухаммад Садик.
"В целях дальнейшего содействия решению Пакистана разрешить перевозку пшеницы и медикаментов из Индии в Афганистан через Вагах (единственный населённый пункт, через который возможно пересечь границу между двумя странами - ИФ) в исключительных случаях в гуманитарных целях, было решено также разрешить использование афганских грузовиков для перевозки", - сообщил пакистанский дипломат в твиттере.
По его словам, "это свидетельствует о решимости и серьезности правительства Пакистана содействовать оказанию предлагаемой гуманитарной помощи".
"Решение было передано временному поверенному в делах Индии сегодня в министерстве иностранных дел. Правительству Индии также было рекомендовано незамедлительно предпринять необходимые шаги для оперативной доставки гуманитарной помощи в Афганистан", - отметил Садик.
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