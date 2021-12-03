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Карабах 03.12.2021 17:37

Италия направит бизнес-миссию в Карабах и Восточный Зангезур – посол в Азербайджане

Баку и Рим работают над организацией бизнес-миссии итальянских компаний для визита на освобожденные территории Азербайджана, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» посол Италии Клаудио Таффури.

«Правительства Азербайджана и Италии ведут переговоры в связи с организацией бизнес-миссии из Италии для визита на освобожденные от оккупации земли Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ)», - сказал Таффури.

По его словам, Рим и Баку также работают над согласованием даты очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. «Мы уточняем последние детали», - добавил итальянский посол.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, КАРАБАХ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]