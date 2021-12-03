Италия направит бизнес-миссию в Карабах и Восточный Зангезур – посол в Азербайджане

Баку и Рим работают над организацией бизнес-миссии итальянских компаний для визита на освобожденные территории Азербайджана, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» посол Италии Клаудио Таффури.

«Правительства Азербайджана и Италии ведут переговоры в связи с организацией бизнес-миссии из Италии для визита на освобожденные от оккупации земли Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ)», - сказал Таффури.

По его словам, Рим и Баку также работают над согласованием даты очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. «Мы уточняем последние детали», - добавил итальянский посол.

Э.Шафиев